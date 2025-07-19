Вор вскрыл машину Бейонсе и украл неизданную песню

Автомобильный вор лишил певицу Бейонсе наушников, ноутбука и неизданной песни

В рамках своего тура «Cowboy Carter» певица Бейонсе дала в Атланте четыре фееричных концерта подряд, но поплатилась своим имуществом.

Пребывание суперзвезды в городе было омрачено досадным инцидентом: менее чем за двое суток до первого запланированного шоу машину хореографа Бейонсе обворовали. На стоящем на паркинге внедорожнике Jeep Wagoneer разбили стекло и похитили два чемодана, в которых были костюмы, дизайнерские солнцезащитные очки, а также ноутбук и несколько жестких дисков, на которых находились концертные сет-листы и еще неизданные треки обладательницы Грэмми.

Не такого приема поп-дива ждала от Атланты

Неизвестно, знал ли вор о том, что именно он похищает и у кого, но ясное дело, полиция плотно села ему на хвост. С помощью приложения Apple Find My («Локатор») полицейские смогли отслеживать геопозицию похищенных девайсов. Кроме того, есть записи с камер на паркинге.

Под подозрение попали несколько автомобилей в районе, и, по основной версии, похититель ездит на красном Hyundai Elantra 2025 года с номерным знаком штата Джорджия. Даже если он знал, что похитил (или узнал после огласки в СМИ), ему предстоит хакнуть пароль макбука, чтобы добраться до треков и, например, продать их пиратам. Скорее всего, он рассчитывал на расклад попроще, когда решил вскрыть припаркованный джип.

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Источник: Jalopnik