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Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал

В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой автомобиль аквариум с живыми рыбами

Житель Китая установил на свой кроссовер Li Auto L9 аквариум.

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Согласно видео, размещенным в социальных сетях, аквариум расположен в капоте и закрыт герметичным пластиком, под которым плавают живые рыбы.

Такой необычный тюнинг был замечен в китайской провинции Ляонин. Многие пользователи социальных сетей негативно отозвались о подобном изменении, назвав его жестоким. В местной полиции заявили, что такой тюнинг не соответствует стандартам безопасности на дороге.

Аквариум под капотом Li Auto L9
Аквариум под капотом Li Auto L9

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Владелец автомобиля рассказал, что у него не оказалось контейнера для рыбы, после рыбалки он решил, что капот его L9 станет подходящей альтернативой.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

Источник: Carscoops, News Flare

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
16.07.2025 
Фото:Carscoops
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