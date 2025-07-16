Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал

В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой автомобиль аквариум с живыми рыбами

Житель Китая установил на свой кроссовер Li Auto L9 аквариум.

Согласно видео, размещенным в социальных сетях, аквариум расположен в капоте и закрыт герметичным пластиком, под которым плавают живые рыбы.

Такой необычный тюнинг был замечен в китайской провинции Ляонин. Многие пользователи социальных сетей негативно отозвались о подобном изменении, назвав его жестоким. В местной полиции заявили, что такой тюнинг не соответствует стандартам безопасности на дороге.

Аквариум под капотом Li Auto L9

Владелец автомобиля рассказал, что у него не оказалось контейнера для рыбы, после рыбалки он решил, что капот его L9 станет подходящей альтернативой.

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Источник: Carscoops, News Flare