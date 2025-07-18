Чего бояться водителю и пассажирам, если в автомобиль попадет молния

Эксперт Трушкова рассказала, что будет, если в машину ударит молния

Иногда молния попадает в движущиеся автомобили, хотя такие случаи довольно редки. Тем не менее, технический риск существует.

Автоэксперт Юлия Трушкова отмечает, что современный автомобиль выполняет функцию своеобразной клетки Фарадея: металлический кузов принимает на себя разряд и отводит его в землю. Это обеспечивает относительную безопасность для водителя и пассажиров, при условии соблюдения некоторых условий.

При этом закрытые окна и отсутствие контакта с металлическими частями салона – ключевые моменты. Особенно важно это для автомобилей с пластиковым кузовом или крышей, как, например, некоторые электромобили. В кабриолетах, наоборот, риск повреждений выше, а также в авто, где установлено нестандартное оборудование без должного заземления.

Следует с особым вниманием относиться к высоким пикапам и фургонам, особенно если они припаркованы в открытых местах или под одиночными деревьями. Нахождение на возвышенностях или рядом с линиями электропередач не рекомендуется.

Во время грозы не следует включать мультимедийные устройства и заряжать телефоны от внутренней сети. Молния может повредить несколько систем автомобиля, включая блоки управления, предохранители, навигацию и сигнализацию. Удар может также затронуть шину CAN, что приведет к частичной потере контроля над электроникой.

В некоторых случаях может произойти повреждение системы зажигания, что сделает невозможным запуск двигателя. Даже короткий импульс может вызывать повреждения, которые не проявятся сразу.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»