Новый крутой и просторный внедорожник впервые показали изнутри

BYD представила фото интерьера люксового внедорожника Yangwang U8L

Компания BYD Auto представила интерьер своего нового люксового внедорожника Yangwang U8L, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле.

Внутри модель оформлена в коричневой цветовой гамме, отличается просторностью и трехрядной компоновкой (2+2+2). Второй ряд сидений включает два капитанских кресла, которые обеспечены индивидуальными экранами управления. Выпуск Yangwang U8L запланирован на вторую половину 2025 года.

По сравнению с базовой моделью, Yangwang U8L стал больше: длина составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм, а колесная база увеличена на 200 мм и достигла 3250 мм.

BYD Yangwang U8L

Внешний дизайн сохраняет характерные черты U8 и включает золотой логотип Oracle, выполненный из 24-каратного золота. Автомобиль укомплектован четырьмя электромоторами мощностью 880 кВт и крутящим моментом 1280 Н·м, а также системой Yunnian-P, которая обеспечивает разворот на месте, возможность плавать в экстренных ситуациях и устойчивость при проколе шины.

Интерьер BYD Yangwang U8L

Кроме того, внедорожник оборудован системой Eye of God A с тремя лидарами для автоматической парковки, навигации по городу и шоссе, а также возможностью парковки одной кнопкой.

Внутреннее оформление включает 12,8-дюймовый OLED-экран, два дисплея размером 23,6 дюйма и 22 динамика Dynaudio. Yangwang U8L нацелен на конкуренцию с Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

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Источник: ITHome