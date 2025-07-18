Популярный в РФ кроссовер обновился — что будет с ценами?

Обновленный кроссовер Haval Dargo начал продаваться в Китае

Китайский бренд Haval в точном соответствии с ранее озвученными планами выкатил цены на обновленный кроссовер Dargo.

Разумеется, это пока лишь прайсы для домашнего рынка, но главный прикол: они остались прежними. Как и до обновления, в Поднебесной Dargo представлен в трех версиях и стоит 123 900 – 149 900 юаней, что составляет около 1 348 000 – 1 630 000 рублей по актуальному курсу. Правда, может показаться, что и машина не поменялась: экстерьер изменили точечно, да и матчасть осталась такой же, как была.

Очевидно, в Haval решили не трогать то, что и так хорошо работает на продажи – и в случае с Dargo это действительно оправдано. Но вот интерьер – то, на что вы будете смотреть большую часть времени после покупки авто – претерпел заметные изменения.

Появилась мультимедиа с «парящим» сенсорным экраном диагональю 14,6" и более мощной операционкой Great Wall Coffee OS 3.0. А шайбообразный селектор трансмиссии уступил место подрулевому рычагу, что дало возможность сделать на тоннеле дополнительную полезную емкость.

В России дореформенный Dargo, как и его продвинутый «собрат» H7 из линейки Haval Pro, собираются на заводе бренда в Тульской области. Пока нет сведенией о том, как быстро осуществится «параллельный перенос» рестайлингового Dargo в Россию, но это наверняка случится в обозримом будущем. И еще раз заметим: в Китае цены на Dargo после обновления совершенно не изменились. А как будет у нас?

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Источник: Китайские автомобили