Штраф за непропуск машины с мигалкой повысят в РФ

ГД РФ одобрила повышение штрафов за непропуск машины с мигалкой

Госдума одобрила поправку, касающуюся увеличения штрафов за непредоставление преимущества транспортным средствам с проблесковыми маячками. Поправка была согласована во втором чтении законопроекта № 755710-8.

Согласно новым правилам, за непредоставление преимущества автомобилю, на котором имеются специальные маркировки и включен проблесковый маячок синего цвета или проблесковые маячки синего и красного цветов в сочетании со звуковым сигналом, предусмотрено наказание в виде штрафа от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года. Ранее штрафы составляли от 4,5 до 7,5 тысяч рублей.

Также в статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях появится новая часть 3, вводящая ответственность за «непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, не имеющим специальных цветографических схем, но оснащенным проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковым сигналом, а также сопровождающим их транспортным средствам».

Штраф за это нарушение также составит от 7,5 до 10 тысяч рублей, либо нарушитель будет лишен прав на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

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Источник: «Интерфакс»