Водителей снова будут наказывать за превышение средней скорости

Водителей хотят начать штрафовать за превышение средней скорости движения на трассах

В Государственную думу был внесен законопроект, который предполагает введение новых санкций, связанных с превышением средней скорости на дорогах общего пользования. Законопроект дополнит статьи 1.1 и 12.9 Кодекса об административных правонарушениях новыми положениями, касающимися административной ответственности в данном вопросе.

В документе вводится определение понятия «средняя скорость движения транспортного средства», рассчитываемая как отношение расстояния, пройденного автомобилем на определенном отрезке дороги, к времени, затраченному на его преодоление. На данный момент штрафы налагаются за мгновенное превышение скорости, фиксируемое камерами.

Вместо этого авторы инициативы предлагают измерять среднюю скорость на более длинных участках дорог, оборудованных системами автоматического контроля соблюдения правил дорожного движения. Это значит, что резкое снижение скорости перед камерой не поможет избежать наказания.

В законопроекте уточняется, в том числе, порядок определения факта нарушения, а также порядок расчета средней скорости с учетом координат начала и конца контрольного участка и времени, в течение которого автомобиль находился на нем.

В пояснительной записке указано, что средняя скорость будет фиксироваться лишь на участках, где отмечается высокая частота ДТП и нарушений. Штрафы будут накладываться на основании показаний сертифицированных фотофиксаторов, которые оборудованы функцией видеорегистрации.

Эти меры направлены на усиление контроля соблюдения скоростного режима водителями и предотвращение дорожных происшествий. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности