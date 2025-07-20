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«Моторинвест» переходит к производству полного цикла – известны сроки

Производство кроссоверов Evolute i-Space перейдет на полный цикл уже в 2025 году

До конца 2025 года сразу две модели из номенклатуры липецкого завода «Моторинвест» перейдут на производство полного цикла, со сваркой и окраской кузовов.

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Пока «Моторинвест» осуществляет лишь крупноузловую сборку автомобилей из китайских машинокомплектов, но в ближайшее время обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space, а в четвертом квартале 2025-го – и более дорогой Voyah Free (также кроссовер-гибрид) переведут на полный цикл, рассказал управляющий партнер предприятия Андрей Резников. Это стало возможным благодаря проведенной реконструкции цеха окраски и повышению автоматизации сварочного комплекса.

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Всего в модернизацию липецкого производства электромобилей и гибридов вложен 1 млрд рублей, отметил Резников. Сейчас завод выпускает гибриды Voyah Dream и Free, а также пять моделей Evolute (копии Dongfeng): «электрички» i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Van и гибридный кроссовер i-Space.

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И не позднее первого квартала 2026 года все выпускаемые «Моторинвестом» модели перейдут на полный цикл, включающий сварку, окраску и мелкоузловую сборку, уточнил Андрей Резников. Правда, сам перечень моделей может измениться: несколькими днями ранее Резников заявил, что в 2026 году завод перестанет выпускать модели на платформах, которым больше года, а в новинках появится гибридная модель дешевле Evolute i-Space. Вероятно, она придет на смену нынешнему дешевому электроседану i-Pro.

Источник: Коммерсант

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Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Количество просмотров 7
20.07.2025 
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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