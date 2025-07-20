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Врач рассказала, какие очки смертельно опасны для водителей
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Врач рассказала, какие очки смертельно опасны для водителей

Офтальмолог Андросова перечислила 5 опасных солнцезащитных очков для водителей

Опасные и некачественные солнцезащитные очки могут повысить риск попадания водителя в ДТП, отметила врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова.

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По её словам, очки с зеркальным покрытием существенно уменьшают световой поток, в частности, в вечернее время, что негативно сказывается на восприятии дорожных знаков и сигналов, усложняя ситуацию для водителя.

При авариях стеклянные линзы могут разбиться и нанести травмы, поэтому врач рекомендует выбирать пластиковые очки. «Хамелеоны» или фотохромные линзы плохо реагируют на изменения освещения в автомобиле, что ухудшает видимость.

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Андросова также предостерегла водителей от использования очков с цветными линзами, особенно красного, фиолетового и розового цветов, так как они мешают точно оценивать дистанцию и состояние дороги.

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Она добавила, что очень темные линзы, предназначенные для альпинистов, тоже недопустимы, поскольку значительно ограничивают видимость.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Кинопоиск
Количество просмотров 1
20.07.2025 
Фото:Кинопоиск
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