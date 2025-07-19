#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отель Alean Family Doville
19 июля
Первый российский отель удостоился сертификата «ультра все включено»
Отель Alean Family Doville первым в РФ получил...
Все серьезно: Nissan закрывает крупный завод с 64-летней историей
19 июля
Все серьезно: Nissan закрывает крупный завод с 64-летней историей
Nissan объявил о закрытии завода в Оппаме к...
Интерьер Chevrolet Orlando
19 июля
Просторный салон и надежные агрегаты — отличный семейный минивэн всего за миллион
Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы...

В Россию привезли очень популярный в Европе хэтчбек Renault: цена удивит

В России начались продажи гибридного Renault Clio 2025 по цене 3,99 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи Renault Clio 2025 года, причем сразу в гибридной версии.

Рекомендуем
Волга ГАЗ-3105 – неродившийся шедевр или заведомый провал?

Четырехметровый хэтчбек доступен в комплектации Techno в Самаре по цене 3,99 миллиона рублей. Для сравнения, рамный внедорожник Haval H9 предлагается от 4,2 миллиона, в то время как Haval H7 можно приобрести за 3,3 миллиона рублей.

Под капотом Clio находится гибридная силовая установка, которая сочетает 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая общую мощность в 143 лошадиные силы.

Renault Clio 2025
Renault Clio 2025

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Роботизированная коробка передач позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды, а средний расход топлива составляет всего 4,2 литра на 100 км.

Интерьер Renault Clio 2025
Интерьер Renault Clio 2025

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Renault Clio 2025 в комплектации Techno включает расширенный набор систем безопасности, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон, парковочный ассистент и систему автоматического торможения.

Среди других особенностей – светодиодные фары, 17-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфонов и медиасистема с крупным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 3
19.07.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Clio

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв