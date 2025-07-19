В Россию привезли очень популярный в Европе хэтчбек Renault: цена удивит
На российском рынке стартовали продажи Renault Clio 2025 года, причем сразу в гибридной версии.
Четырехметровый хэтчбек доступен в комплектации Techno в Самаре по цене 3,99 миллиона рублей. Для сравнения, рамный внедорожник Haval H9 предлагается от 4,2 миллиона, в то время как Haval H7 можно приобрести за 3,3 миллиона рублей.
Под капотом Clio находится гибридная силовая установка, которая сочетает 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая общую мощность в 143 лошадиные силы.
Роботизированная коробка передач позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды, а средний расход топлива составляет всего 4,2 литра на 100 км.
Renault Clio 2025 в комплектации Techno включает расширенный набор систем безопасности, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон, парковочный ассистент и систему автоматического торможения.
Среди других особенностей – светодиодные фары, 17-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфонов и медиасистема с крупным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.
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Источник: SpeedMe