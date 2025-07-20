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Полный привод, надежный мотор, просторный салон — добротный «японец» за миллион

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Nissan X-Trail с пробегом

В настоящее время стремление купить полноприводный кроссовер за миллион рублей выглядит довольно наивно.

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Однако даже в этот бюджет укладывается приличное количество добротных машин со вторичного рынка. Причем некоторые модели могут похвастаться просторным салоном, что будет решающим фактором при выборе семейного автомобиля. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выделил несколько достойных внимания экземпляров. Поговорим подробнее про японский кроссовер Nissan X-Trail второго поколения (T31).

Nissan X-Trail (T31)
Nissan X-Trail (T31)

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самым возрастным в нашей подборке стал кроссовер Nissan X-Trail – за один миллион рублей можно подобрать автомобиль второго поколения последних лет выпуска (2012-2013 годы).

В первую очередь следует осмотреть периметр лобового стекла и нижние кромки дверей Nissan X-Trail – эти места страдают в сильнее всего.

Дизельные версии встречаются редко. Автомобили с двигателем 2.5 мощностью 169 л.с. могут оказаться не по карману. Поэтому, скорее всего, выбирать придется среди X-Trail с базовым двухлитровым мотором (141 л.с.). Двигатель MR20DE надежен. Но у него слабые свечные колодцы, и при легкой перетяжке сразу появляются трещины в резьбе. Также долговечностью не отличается цепь ГРМ.

Обязательно проверьте работу отопителя и замков дверей Nissan X-Trail. Со временем в их работе начинаются сбои.

Ниссаны с механической коробкой редки, но этот агрегат надежен. Вариатор Jatco серии 011 в целом тоже нареканий не вызывает, но только при регулярной замене масла. В противном случае к 150 тысячам км пробега может потребоваться дорогой ремонт. Также на ходу нужно проверить, нет ли вибраций – к 100 тысячам км пробега разбивается крестовина карданного вала.

Интерьер Nissan X-Trail (T31)

Еще несколько достойных семейных автомобилей с пробегом, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 5
20.07.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+3