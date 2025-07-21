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На юго-востоке российской столицы перекрыли улицу из-за провала асфальта

Движение по Тихой улице в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна

В районе Люблино в Москве перекрыто движение транспорта на Тихой улице из-за провала дорожного покрытия.

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Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГАИ.

По информации ведомства, аварийный участок находится возле дома номер 4. В данный момент на месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции и аварийные службы.

Автомобилистов просят использовать альтернативные маршруты, но время восстановления движения пока не уточняется.

Место провала асфальта
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Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
21.07.2025 
Фото:Unsplash
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