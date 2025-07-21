На юго-востоке российской столицы перекрыли улицу из-за провала асфальта
Движение по Тихой улице в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна
В районе Люблино в Москве перекрыто движение транспорта на Тихой улице из-за провала дорожного покрытия.
Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГАИ.
По информации ведомства, аварийный участок находится возле дома номер 4. В данный момент на месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции и аварийные службы.
Автомобилистов просят использовать альтернативные маршруты, но время восстановления движения пока не уточняется.
Место провала асфальта
Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы
Фото:Unsplash
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21.07.2025
Фото:Unsplash
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