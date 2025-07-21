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Не делайте так: эти привычки вредят автомобилю

Гонщик Смоляр перечислил 7 ошибок водителей, которые ведут к поломке машины

Пилот G-Drive SMP Racing Александр Смоляр рассказал, как обычные привычки водителей могут негативно сказаться на долговечности автомобилей.

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Он отметил, что привычка держать ногу на педали сцепления без нажатия, особенно в пробках, может привести к его перегреву и быстро затруднить работу, создавая дополнительную нагрузку на коробку передач.

По словам Смоляра, многие водители ошибочно полагают, что экономия на топливе возможна при езде на низких оборотах во время интенсивного разгона. На практике это вызывает вибрации, увеличивает нагрузку на двигатель и его опоры, а также повышает риск образования резких вспышек топлива в цилиндрах.

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Резкий старт с места на светофоре перегружает трансмиссию, подвеску, опоры и шины. Частые рывки при старте могут привести к повреждению сцепления и приводов. Привычка внезапно тормозить в критический момент приводит к перегреву тормозных дисков, износу колодок и быстрому старению ABS-системы, что не только затратно в ремонте, но также увеличивает тормозной путь.

Смоляр также выделил и другие вредные практики, такие как длительное стояние с работающим двигателем в условиях жары, что способствуют перегреву системы охлаждения, а также проезд по ямам и «лежачим полицейским» без снижения скорости, что вредит амортизаторам, пружинам и подвескам.

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Помимо этого, гонщик предупредил, что заправка до щелчка и последующий долив топлива могут привести к сбоям в системе улавливания паров бензина, что требует последующего ремонта. По его словам, все эти привычки, хотя и кажущиеся мелкими, могут значительно сократить срок службы автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RT

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
21.07.2025 
Фото:Depositphotos
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