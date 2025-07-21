В России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины
Группа депутатов Госдумы обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о введении компенсаций для автовладельцев, чьи автомобили пострадали из-за ливней.
Обращение направили депутаты от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов.
Они предлагают включить в полисы ОСАГО компенсации для тех, чьи машины были затоплены в результате сильных дождей или иных экстремальных природных явлений. Депутаты просят поручить соответствующим федеральным органам рассмотреть данный вопрос.
Авторы письма подчеркнули, что в Москве и других городах России возрастают случаи интенсивных дождей, которые приводят к затоплению тысяч автомобилей жителей.
Затопление машин зачастую вызывает серьезные поломки, повреждения и даже полную утрату их работоспособности.
Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.
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Источник: РИА Новости