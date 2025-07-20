Что делать, если машину затопило во время ливня
Заводить затопленную ливневыми водами машину сразу нельзя, сообщил автогонщик Владимир Верхоланцев.
Он указал, что последствия затопления зависят не только от уровня воды, но и от состояния автомобиля перед происшествием.
Даже если уровень воды не выше колес, может пострадать электроника, тормоза и проводка. Запустить двигатель в такой ситуации крайне рискованно, так как во впуск может попасть вода, что приведет к гидроудару. Рекомендуется вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервис для проверки различных систем.
Если затопление произошло во время движения, уезжать с места нельзя. Вода может попасть в трансмиссию через вентиляционные отверстия, что повлечет за собой снижение функций масла, что ускоряет износ коробки передач и других узлов. Даже если машина заводится и не проявляет внешних признаков неисправностей, осмотр абсолютно необходим, поскольку последствия гидроудара могут проявиться позже. Даже если двигатель снаружи выглядит сухим, влага может повредить электронные компоненты, вызывая коррозию и сбои в работе.
Особое внимание следует уделить моторному отсеку, аккумулятору и предохранителям. Кроме того, если в салон попала вода, необходимо убрать сиденья и ковры для их просушки, чтобы избежать появления плесени или коротких замыканий. Также следует проверить состояние датчиков и системы управления стеклоподъемниками.
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Источник: «Газета.Ru»