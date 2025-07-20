Что делать, если машину затопило во время ливня

Гонщик Верхоланцев: затопленный автомобиль нельзя заводить сразу

Заводить затопленную ливневыми водами машину сразу нельзя, сообщил автогонщик Владимир Верхоланцев.

Он указал, что последствия затопления зависят не только от уровня воды, но и от состояния автомобиля перед происшествием.

Даже если уровень воды не выше колес, может пострадать электроника, тормоза и проводка. Запустить двигатель в такой ситуации крайне рискованно, так как во впуск может попасть вода, что приведет к гидроудару. Рекомендуется вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервис для проверки различных систем.

Если затопление произошло во время движения, уезжать с места нельзя. Вода может попасть в трансмиссию через вентиляционные отверстия, что повлечет за собой снижение функций масла, что ускоряет износ коробки передач и других узлов. Даже если машина заводится и не проявляет внешних признаков неисправностей, осмотр абсолютно необходим, поскольку последствия гидроудара могут проявиться позже. Даже если двигатель снаружи выглядит сухим, влага может повредить электронные компоненты, вызывая коррозию и сбои в работе.

Особое внимание следует уделить моторному отсеку, аккумулятору и предохранителям. Кроме того, если в салон попала вода, необходимо убрать сиденья и ковры для их просушки, чтобы избежать появления плесени или коротких замыканий. Также следует проверить состояние датчиков и системы управления стеклоподъемниками.

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Источник: «Газета.Ru»