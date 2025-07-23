Нива на ралли «Шелковый путь» — есть бронза!

Niva Sport Turbo заняла третье место на ралли-марафоне «Шелковый путь»

Один из подготовленных АВТОВАЗом и подразделением «Лада Спорт» внедорожников Niva Sport Turbo занял третье место в классе Open ралли-марафона «Шелковый путь», завершившегося 22 июля в Горно-Алтайске.

Бронза класса Open досталась заводскому экипажу Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева. Впереди оказались лишь два мотовездехода Can-Am Maverick: Евгений Фрезоргер и Тимофей Гаврилов приехали на финиш вторыми, а Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин одержали победу. Отрывы довольно большие: второму месту Нива уступила более двух часов, а первому (преодолевшему маршрут без малого за 35 часов) – почти 11. Но если учесть, что гонка для Нивы была дебютной, бронза – результат очень уверенный.

Вторая Niva Sport Turbo под управлением Михаила Митяева и Егора Охотникова завершила дистанцию на пятой позиции (из шести участников класса Open), отстав от победителей почти на 51 час.

Отметим, что по ходу гонки, состоявшей из 11 этапов по территории России и Монголии, Митяев даже выходил в лидеры зачета – в итоге застрял в песках, но успел показать, что скорость и потенциал у Нивы явно есть.

А самым быстрым экипажем ралли-рейда стали камазовцы на экспериментальном газодизельном грузовике КАМАЗ-43509: Антон Шибалов, Александр Куприянов и Данил Телепов отпраздновали победу в абсолютном зачете «Шелкового пути», потратив на всю гоночную дистанцию чуть более 25 часов.

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Источник: «Шелковый путь», LADA Sport