#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Нива на ралли «Шелковый путь» — есть бронза!

Niva Sport Turbo заняла третье место на ралли-марафоне «Шелковый путь»

Один из подготовленных АВТОВАЗом и подразделением «Лада Спорт» внедорожников Niva Sport Turbo занял третье место в классе Open ралли-марафона «Шелковый путь», завершившегося 22 июля в Горно-Алтайске.

Рекомендуем
122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

Бронза класса Open досталась заводскому экипажу Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева. Впереди оказались лишь два мотовездехода Can-Am Maverick: Евгений Фрезоргер и Тимофей Гаврилов приехали на финиш вторыми, а Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин одержали победу. Отрывы довольно большие: второму месту Нива уступила более двух часов, а первому (преодолевшему маршрут без малого за 35 часов) – почти 11. Но если учесть, что гонка для Нивы была дебютной, бронза – результат очень уверенный.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Вторая Niva Sport Turbo под управлением Михаила Митяева и Егора Охотникова завершила дистанцию на пятой позиции (из шести участников класса Open), отстав от победителей почти на 51 час.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Отметим, что по ходу гонки, состоявшей из 11 этапов по территории России и Монголии, Митяев даже выходил в лидеры зачета – в итоге застрял в песках, но успел показать, что скорость и потенциал у Нивы явно есть.

А самым быстрым экипажем ралли-рейда стали камазовцы на экспериментальном газодизельном грузовике КАМАЗ-43509: Антон Шибалов, Александр Куприянов и Данил Телепов отпраздновали победу в абсолютном зачете «Шелкового пути», потратив на всю гоночную дистанцию чуть более 25 часов.

Источник: «Шелковый путь», LADA Sport

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 112
23.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+88