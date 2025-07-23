В России появится очень необычный кроссовер, который можно превратить в пикап
В России под маркой Deepal начнут реализацию автомобиля EO7, который дебютирует в декабре.
Об этом сообщила пресс-служба китайской компании Changan, владеющей данной маркой. EO7, который поступил в продажу в Китае в конце 2024 года, также будет доступен в Таиланде и Австралии.
Этот автомобиль представляет собой купеобразный кроссовер, который можно трансформировать в пикап простым нажатием кнопки: крышка багажника поднимается на крышу, и задняя стенка откидывается.
Одной из интересных особенностей Deepal EO7 является интерактивный экран, расположенный между фарами. Также в автомобиле имеются выдвижные дверные ручки. Салон оформлен в минималистическом стиле, а традиционная приборная панель отсутствует – все функции управляются через 15,4-дюймовый дисплей.
В Китае модель доступна в электрическом варианте, мощность которого варьируется от 224 до 598 л.с. в зависимости от выбранной версии. Запас хода составляет от 551 до 701 км. Также представлена гибридная версия мощностью от 314 до 492 л.с., способная проехать до 245 км на одном электричестве.
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Источник: Autonews