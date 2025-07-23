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В России появится очень необычный кроссовер, который можно превратить в пикап

Changan представит в России кроссовер-трансформер Deepal EO7 в декабре

В России под маркой Deepal начнут реализацию автомобиля EO7, который дебютирует в декабре.

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Об этом сообщила пресс-служба китайской компании Changan, владеющей данной маркой. EO7, который поступил в продажу в Китае в конце 2024 года, также будет доступен в Таиланде и Австралии.

Этот автомобиль представляет собой купеобразный кроссовер, который можно трансформировать в пикап простым нажатием кнопки: крышка багажника поднимается на крышу, и задняя стенка откидывается.

Deepal EO7
Deepal EO7
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ТЕСТ МАСЕЛ

Одной из интересных особенностей Deepal EO7 является интерактивный экран, расположенный между фарами. Также в автомобиле имеются выдвижные дверные ручки. Салон оформлен в минималистическом стиле, а традиционная приборная панель отсутствует – все функции управляются через 15,4-дюймовый дисплей.

Deepal EO7
Deepal EO7

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В Китае модель доступна в электрическом варианте, мощность которого варьируется от 224 до 598 л.с. в зависимости от выбранной версии. Запас хода составляет от 551 до 701 км. Также представлена гибридная версия мощностью от 314 до 492 л.с., способная проехать до 245 км на одном электричестве.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 59
23.07.2025 
Фото:DongCheDi
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