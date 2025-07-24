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Lixiang за 55 тысяч рублей: популярный в России бренд показал интересную новинку

Официальный дилер Li Auto запустил продажи велосипедов по цене 55 000 рублей

В продаже у одного из дилеров в России появились городские велосипеды от бренда Li Auto.

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Стоимость новинки составляет 55 000 рублей. На самом деле эту модель разработала и выпустила известная компания Giant, которая является одним из ведущих производителей велосипедов в мире.

Модель Escape 1 от Li Auto выделяется своим уникальным дизайном рамы и черной фурнитурой.

Escape 1 от Li Auto
Escape 1 от Li Auto
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Интересно, что цены на велосипеды Giant такой же модели на российском рынке значительно выше: на некоторых сайтах они стартуют от 80 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Li Auto
Количество просмотров 5
24.07.2025 
Фото:Li Auto
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