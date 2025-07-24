Lixiang за 55 тысяч рублей: популярный в России бренд показал интересную новинку
Официальный дилер Li Auto запустил продажи велосипедов по цене 55 000 рублей
В продаже у одного из дилеров в России появились городские велосипеды от бренда Li Auto.
Стоимость новинки составляет 55 000 рублей. На самом деле эту модель разработала и выпустила известная компания Giant, которая является одним из ведущих производителей велосипедов в мире.
Модель Escape 1 от Li Auto выделяется своим уникальным дизайном рамы и черной фурнитурой.
Escape 1 от Li Auto
Интересно, что цены на велосипеды Giant такой же модели на российском рынке значительно выше: на некоторых сайтах они стартуют от 80 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
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Источник: Российская газета
Фото:Li Auto
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24.07.2025
Фото:Li Auto
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