Совершенно новый Hyundai Elantra заметили на дорожных испытаниях
Hyundai выпустит новое поколение Elantra с элементами N Vision 74 в 2026 году
Hyundai планирует выпустить восьмое поколение Elantra в 2026 году. Шпионские фотографии с прототипом в плотном камуфляже были опубликованы на YouTube-канале ShortsCar.
Hyundai Elantra 2026
Согласно информации из The Korean Car Blog, новый Elantra заимствует дизайнерские элементы концептуального купе Hyundai N Vision 74.
Ожидаются «смелые прямые линии, прямоугольные формы и эффектная световая полоса спереди».
Возможно, Elantra станет купеобразным седаном с плавной линией крыши и более выразительными задними крыльями.
Hyundai Elantra 2026
По предварительным данным, Hyundai сохранит бензиновые и гибридные моторы от текущей версии, но с улучшениями. Премьера новой модели намечена на 2026 год.
Hyundai Elantra 2026
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Источник: The Korean Car Blog
Фото:ShortCar
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24.07.2025
Фото:ShortCar
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