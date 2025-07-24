Совершенно новый Hyundai Elantra заметили на дорожных испытаниях

Hyundai выпустит новое поколение Elantra с элементами N Vision 74 в 2026 году

Hyundai планирует выпустить восьмое поколение Elantra в 2026 году. Шпионские фотографии с прототипом в плотном камуфляже были опубликованы на YouTube-канале ShortsCar.

Hyundai Elantra 2026

Согласно информации из The Korean Car Blog, новый Elantra заимствует дизайнерские элементы концептуального купе Hyundai N Vision 74.

Ожидаются «смелые прямые линии, прямоугольные формы и эффектная световая полоса спереди».

Возможно, Elantra станет купеобразным седаном с плавной линией крыши и более выразительными задними крыльями.

Hyundai Elantra 2026

По предварительным данным, Hyundai сохранит бензиновые и гибридные моторы от текущей версии, но с улучшениями. Премьера новой модели намечена на 2026 год.

Hyundai Elantra 2026

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Источник: The Korean Car Blog