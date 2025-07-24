Взяли на тест новый Москвич 8 — как он едет?

Александр Виноградов: Москвич 8 оказался довольно динамичным и тихим автомобилем

Автозавод «Москвич» объявил цены на новый флагманский кроссовер Москвич 8, машины появились у дилеров. «За рулем» взял новую модель на тест-драйв – и, в частности, проверил ходовые качества. Вот основные тезисы:

разгонная динамика неплоха, тягой удобно управлять;

расход топлива порадовал: в городе получается чуть менее 11 л/100 км

настройки шасси – явно на комфорт,

при этом в подвеске чувствуется запас прочности, она энергоемкая и плотная;

шумоизоляция: машина остается тихой даже на высоких скоростях

Напомним, 7-местный кроссовер Москвич 8 оснащается двигателем 1.5 турбо (174 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса. Базовая комплектация «Бизнес» стоит 2 980 000 рублей.

Топ-версия «Премиум», побывавшая у нас на тест-драйве, обойдется в 3 370 000 рублей. Такие машины оснащаются системой кругового обзора, отдельным кондиционером третьего ряда, атмосферной подсветкой салона, электроприводом крышки багажника, панорамной крышей, адаптивным круизом, аудиосистемой на 12 динамиков с сабвуфером, автоматическим переключением дальний/ближний, а также расширенным пакетом электронных ассистентов.

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