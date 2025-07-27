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В этих регионах больше всего пьяных аварий

Названы 10 регионов РФ, где нетрезвые водители чаще всего устраивают в ДТП

Краснодарский край стал регионом с самым большим количеством ДТП с участием пьяных водителей за последние полгода.

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При этом регион попал и в «лидеры» статистики с общим количеством ДТП – и несмотря на то, что оба показателя в Краснодарском крае в последнее время падают, цифры пока все равно вопиющие: в первом полугодии – 193 ДТП с водителями в состоянии опьянения. На втором и третьем местах – Нижегородская и Воронежская области, недалеко от них и Иркутская с результатом 131 пьяная авария...

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Причем во всех этих трех регионах ситуация только ухудшается – со временем они рискуют «догнать и перегнать» Краснодар.

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Дальше в рейтинге идут Красноярский, Приморский и Забайкальский края, республика Башкортостан и Московская область. Их можно было бы похвалить за сокращение количества ДТП с нетрезвыми автолюбителями, но сто и более таких инцидентов за полгода – это все равно слишком много. Конечно, тут не учитывается «плотность» автопарка – гораздо правильнее было бы считать, например, аварии каждую на тысячу машин – но в целом картина ясная и, увы, неутешительная.

Источник: ПромРейтинг

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
27.07.2025 
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