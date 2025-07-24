Названы регионы с самым большим количеством тяжелых ДТП

Количество серьезных ДТП в Новосибирской области за год увеличилось почти на треть

Городом с самым большим количеством ДТП в первом полугодии 2025 года стала Москва, сообщает источник со ссылкой на данные страховой компании «Промрейтинг», которая, в свою очередь, опиралась на статистику ГАИ.

Последний факт говорит о том, что в рейтинге учитываются лишь аварии с пострадавшими и погибшими – мелкие ДТП Госавтоинспекция в своей статистике не отражает. Второй момент: в рейтинге даются абсолютные значения, а не более показательные в данном случае удельные – например, количество аварий на тысячу автомобилей в регионе. Зато есть правая колонка, сравнивающая цифры с тем же периодом прошлого года.

И по ней видно, где власти и автоинспекторы работают над безопасностью дорожного движения, а где – не очень.

По этому показателю регионом-отличником оказывается Санкт-Петербург, где количество серьезных аварий за минувший год сократилось на 18,6%. Также неплохая работа в этом направлении проделывается в столичном регионе, Краснодарском крае и Башкортостане. Остальные участники рейтинга свои показатели ухудшили, а Новосибирская и Самарская области так и вовсе обвалили.

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Источник: Автопоток