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Названы регионы с самым большим количеством тяжелых ДТП

Количество серьезных ДТП в Новосибирской области за год увеличилось почти на треть

Городом с самым большим количеством ДТП в первом полугодии 2025 года стала Москва, сообщает источник со ссылкой на данные страховой компании «Промрейтинг», которая, в свою очередь, опиралась на статистику ГАИ.

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Последний факт говорит о том, что в рейтинге учитываются лишь аварии с пострадавшими и погибшими – мелкие ДТП Госавтоинспекция в своей статистике не отражает. Второй момент: в рейтинге даются абсолютные значения, а не более показательные в данном случае удельные – например, количество аварий на тысячу автомобилей в регионе. Зато есть правая колонка, сравнивающая цифры с тем же периодом прошлого года.

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ТЕСТ МАСЕЛ

И по ней видно, где власти и автоинспекторы работают над безопасностью дорожного движения, а где – не очень.

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По этому показателю регионом-отличником оказывается Санкт-Петербург, где количество серьезных аварий за минувший год сократилось на 18,6%. Также неплохая работа в этом направлении проделывается в столичном регионе, Краснодарском крае и Башкортостане. Остальные участники рейтинга свои показатели ухудшили, а Новосибирская и Самарская области так и вовсе обвалили.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва», Промрейтинг
Количество просмотров 7
24.07.2025 
Фото:АГН «Москва», Промрейтинг
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