Названы самые «аварийные» категории водителей

Эксперт Шкуматов рассказал, какие категории водителей чаще других попадают в ДТП

Пётр Шкуматов, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте, опроверг мнение о том, что опытные водители чаще попадают в аварии.

Он отметил, что исследования показывают, что наибольший риск столкновений наблюдается у двух крайних групп: молодых новичков и пожилых водителей старше 80 лет.

Первые зачастую имеют недостаток навыков, плохо оценивают дорожную обстановку и идут на риски.

У пожилых водителей ограничены физические способности, наблюдаются замедленные реакции и повышенная уязвимость.

Шкуматов добавил, что молодые водители, исходя из расчета на один километр пробега, более аварийны в три раза по сравнению с опытными.

А у очень пожилых водителей аварийность составляет примерно 1,5-2 раза выше, чем у тех, кому от 30 до 45 лет, в зависимости от страны.

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Источник: RT