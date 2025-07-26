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Hyundai продолжает отказываться от роботизированных коробок в пользу автоматов

Hyundai отказался от «роботов» DCT в моделях Santa Cruz и Santa Fe

С 2026 года компания Hyundai прекратит использование преселективных коробок передач с двойным сцеплением (DCT) не только в модели Santa Fe, как уже сообщалось ранее, но также и в Santa Cruz с турбированным 2,5-литровым двигателем.

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Они будут заменены на восьмиступенчатую АКП с гидротрансформатором. Представители Hyundai сообщили, что «новая трансмиссия обеспечивает оптимальные характеристики управляемости в целом».

Это решение было принято в связи с обращениями владельцев о рывках на низких скоростях и «нервном» поведении DCT, а также в результате серьезного отзыва из-за поломки платы управления: из-за этого автомобилю могло угрожать переключение в нейтральную передачу, что снижает безопасность.

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Кроме замены трансмиссий, Hyundai планирует обновить комплектации своих моделей. В версии Santa Cruz XRT и Limited появится усовершенствованная система выбора режимов движения, а серый цвет интерьера будет исключен из палитры.

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Модель Santa Fe с двигателем внутреннего сгорания получит USB-порты в третьем ряду для комплектаций SEL и XRT, беспроводную зарядку для двух смартфонов в версиях Limited и XRT, а также капитанские кресла во втором ряду для Limited и новый цвет Pecan Brown для топовой комплектации Calligraphy.

Кроме того, гибридные версии Santa Fe также подвергнутся изменениям, включая новую базовую комплектацию SE HEV, что сделает гибридные автомобили более доступными для потребителей.

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Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
26.07.2025 
Фото:Unsplash
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+25