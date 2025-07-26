Hyundai продолжает отказываться от роботизированных коробок в пользу автоматов

Hyundai отказался от «роботов» DCT в моделях Santa Cruz и Santa Fe

С 2026 года компания Hyundai прекратит использование преселективных коробок передач с двойным сцеплением (DCT) не только в модели Santa Fe, как уже сообщалось ранее, но также и в Santa Cruz с турбированным 2,5-литровым двигателем.

Они будут заменены на восьмиступенчатую АКП с гидротрансформатором. Представители Hyundai сообщили, что «новая трансмиссия обеспечивает оптимальные характеристики управляемости в целом».

Это решение было принято в связи с обращениями владельцев о рывках на низких скоростях и «нервном» поведении DCT, а также в результате серьезного отзыва из-за поломки платы управления: из-за этого автомобилю могло угрожать переключение в нейтральную передачу, что снижает безопасность.

Кроме замены трансмиссий, Hyundai планирует обновить комплектации своих моделей. В версии Santa Cruz XRT и Limited появится усовершенствованная система выбора режимов движения, а серый цвет интерьера будет исключен из палитры.

Модель Santa Fe с двигателем внутреннего сгорания получит USB-порты в третьем ряду для комплектаций SEL и XRT, беспроводную зарядку для двух смартфонов в версиях Limited и XRT, а также капитанские кресла во втором ряду для Limited и новый цвет Pecan Brown для топовой комплектации Calligraphy.

Кроме того, гибридные версии Santa Fe также подвергнутся изменениям, включая новую базовую комплектацию SE HEV, что сделает гибридные автомобили более доступными для потребителей.

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Источник: Тарантас Ньюс