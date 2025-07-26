Накажет ли ГАИ за катание на сапборде по затопленной улице?

Юрист Травин: плавание на сапборде по затопленным дорогам не наказуемо

Во время сильного дождя в Москве и Подмосковье некоторые жители начали использовать сапборды для плавания по затопленным дорогам.

По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, ГАИ не сможет наказать их за это.

Он отметил, что Правила дорожного движения не содержат норм о передвижении по дорогам на таких плавсредствах. Поэтому водителей сапбордов не за что привлечь к ответственности. Также как пешеходов в данной ситуации привлечь не получится, поскольку их статус остается неясным.

Тем не менее, Травин предостерег от плавания на сапбордах по затопленным улицам. По его словам, ответственность может возникнуть в случае, если, катаясь, человек спровоцирует ДТП.

Например, если он попытается обогнать автомобиль, что приведет к аварии. В этом случае ответственность будет не за нарушение Правил дорожного движения, а за действия, которые привели к ущербу.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Газета.Ru