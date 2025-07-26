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Накажет ли ГАИ за катание на сапборде по затопленной улице?

Юрист Травин: плавание на сапборде по затопленным дорогам не наказуемо

Во время сильного дождя в Москве и Подмосковье некоторые жители начали использовать сапборды для плавания по затопленным дорогам.

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По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, ГАИ не сможет наказать их за это.

Он отметил, что Правила дорожного движения не содержат норм о передвижении по дорогам на таких плавсредствах. Поэтому водителей сапбордов не за что привлечь к ответственности. Также как пешеходов в данной ситуации привлечь не получится, поскольку их статус остается неясным.

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Тем не менее, Травин предостерег от плавания на сапбордах по затопленным улицам. По его словам, ответственность может возникнуть в случае, если, катаясь, человек спровоцирует ДТП.

Например, если он попытается обогнать автомобиль, что приведет к аварии. В этом случае ответственность будет не за нарушение Правил дорожного движения, а за действия, которые привели к ущербу.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
26.07.2025 
Фото:Unsplash
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