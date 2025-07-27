Mitsubishi окончательно уходит с крупнейшего автомобильного рынка мира

Mitsubishi Motors выходит из Китая и закрывает совместное предприятие с GAC

Компания Mitsubishi Motors окончательно покидает китайский автомобильный рынок, расторгнув соглашение о совместном предприятии с Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd.

Это решение стало заключительным шагом после того, как в 2023 году было прекращено производство автомобилей в Китае. Основной причиной данного шага считается быстрое развитие китайского рынка электромобилей, на котором резко упал спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Совместное предприятие, созданное в 1997 году, с 1998 года обеспечивало двигателями как автомобили Mitsubishi, так и местных производителей, занимая около 30% рынка силовых агрегатов в начале 2000-х. Однако 2 июля 2025 года оно будет переименовано в Shenyang Guoqing Power Technology Co., Ltd., в результате чего Mitsubishi Motors и Mitsubishi Corporation станут вне состава акционеров. Это завершит продолжительную историю компании в Китае, которая началась с экспорта грузовиков в 1973 году.

Причиной ухода также стало резкое сокращение продаж: если в 2018 году GAC Mitsubishi продала 144 000 автомобилей, включая 105 600 внедорожников Outlander, то к 2022 году продажи упали до 33 600 единиц. Финансовые трудности вынудили Mitsubishi проводить реструктуризацию бизнеса. Кроме того, GAC планирует переоборудовать завод для производства электромобилей Aion.

«Автомобильный ландшафт Китая превратился в поле битвы за инновации в области электромобилей, где традиционным автопроизводителям сложно конкурировать. Отступление Mitsubishi подчёркивает необратимый переход к китайским продуктам», – заявил отраслевой аналитик Чэнь Ливэй.

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Источник: CarNewsChina