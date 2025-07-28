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Этот кроссовер Toyota конкурирует с Geely Monjaro, а стоит в РФ дешевле

В России стартовали продажи кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

В России начались продажи нового кроссовера Toyota Harrier. Этот автомобиль, поставляемый по параллельному импорту, часто рассматривают как конкурента модели Geely Monjaro, который обходится в цену от 4,5 млн рублей.

Toyota Harrier
Toyota Harrier

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Анализ предложений на классифайдах показал, что самый доступный Harrier можно заказать из Владивостока и Благовещенска по цене от 3 080 000 до 3 105 000 рублей. При этом одни компании не уточняют условия, а другие пишут, что цена включает все необходимые документы для регистрации автомобиля.

Комплектации Harrier не слишком отличаются: заметен лишь выбор обивки салона – на более дешевых моделях используется ткань, а на более дорогих – экокожа. Все автомобили переднеприводные с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и вариатором.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Полноприводная гибридная версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. обойдется дороже – стартовая цена от 4,2 миллиона рублей во Владивостоке, а из наличия они предлагаются минимум за 5 590 000 рублей.

Toyota Harrier
Toyota Harrier

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Можно приобрести обычный бензиновый Harrier за 4 100 000 рублей в Чите, 4 499 000 рублей в Красноярске и 5 258 000 рублей в Улан-Удэ, но в центральной части России и на Урале эти автомобили пока не доступны.

Toyota Harrier построен на модульной платформе TNGA-K. При обновлении он получил независимую подвеску и стал на 15 мм длиннее (4740 мм), на 20 мм шире (1855 мм) и на 30 мм ниже (1660 мм) по сравнению с предыдущей моделью.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 15
28.07.2025 
Фото:Toyota
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