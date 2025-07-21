Любимый кроссовер россиян начнут выпускать в соседней стране

Производство обновленного Geely Monjaro стартует в Белоруссии

В преддверии выхода на рынок обновленного кроссовера Geely Monjaro 2025 года стало известно, что его производство будет налажено на заводе «Белджи» в Республике Беларусь.

Новый вариант модели обладает значительными обновлениями по сравнению с предшественником. Среди главных изменений: новая зеленая окраска кузова, модифицированная решетка радиатора с хромированным покрытием и измененные диски, которые подчеркивают динамичность дизайна. Также обновлен интерьер автомобиля.

Размеры кроссовера 4770х1895х1689 мм, колесная база равна 2845 мм.

Geely Monjaro

Geely Monjaro будет укомплектован новым 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 272 л.с. Мотор будет сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

В отделке интерьера предусмотрены кожаные элементы бежевого цвета, 72-цветная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками.

Кроме того, завод «Белджи» в июле текущего года успешно прошел сертификацию в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза для производства Geely Monjaro на территории Беларуси. Это означает, что работа над получением Одобрения типа транспортного средства для этой модели активно ведется, что может позволить кроссоверу адаптироваться для российского рынка.

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Источник: «Китайские автомобили»