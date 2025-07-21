#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Любимый кроссовер россиян начнут выпускать в соседней стране

Производство обновленного Geely Monjaro стартует в Белоруссии

В преддверии выхода на рынок обновленного кроссовера Geely Monjaro 2025 года стало известно, что его производство будет налажено на заводе «Белджи» в Республике Беларусь.

Рекомендуем
Надежные моторы, удобные салоны — что купить за полмиллиона

Новый вариант модели обладает значительными обновлениями по сравнению с предшественником. Среди главных изменений: новая зеленая окраска кузова, модифицированная решетка радиатора с хромированным покрытием и измененные диски, которые подчеркивают динамичность дизайна. Также обновлен интерьер автомобиля.

Размеры кроссовера 4770х1895х1689 мм, колесная база равна 2845 мм.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Geely Monjaro будет укомплектован новым 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 272 л.с. Мотор будет сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

В отделке интерьера предусмотрены кожаные элементы бежевого цвета, 72-цветная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроме того, завод «Белджи» в июле текущего года успешно прошел сертификацию в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза для производства Geely Monjaro на территории Беларуси. Это означает, что работа над получением Одобрения типа транспортного средства для этой модели активно ведется, что может позволить кроссоверу адаптироваться для российского рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Китайские автомобили»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely
Количество просмотров 257
21.07.2025 
Фото:Depositphotos | Geely
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв