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Geely Monjaro станет мощнее после модернизации

Мощность кроссовера Geely Monjaro после обновления вырастет до 272 сил

Компания Geely решила повысить мощность двигателя своего популярного кроссовера Monjaro на 34 лошадиные силы.

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Об этом стало известно из обновленного сертификационного каталога Министерства промышленности и информатизации Китая, в котором появилась информация о новой версии автомобиля. Продажи этой модели в КНР ожидаются до конца текущего года.

На данный момент для внутреннего рынка Monjaro предлагает двигатель объемом 2,0 литра, который способен развивать мощность до 238 лошадиных сил, что позволит достичь максимальной скорости кроссовера в 225 километров в час.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

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Мощность двигателя будет передаваться через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

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Также обновился дизайн экстерьера Monjaro, где новый передний бампер добавил 25 миллиметров к длине автомобиля. Габариты модели сейчас составляют 4795×1895×1689 миллиметров, с колёсной базой в 2845 миллиметров. Кроме того, покупатели смогут выбрать новые колёсные диски с диаметром 19 и 20 дюймов.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
17.07.2025 
Фото:Autohome
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