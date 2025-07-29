Машины Mazda, BMW и «китайцев» проверили на безопасность: результаты

Mazda EZ-6 и Zeekr 7X: кто стал лидерами краш-тестов безопасности в РФ

Независимые организации Euro NCAP и C-NCAP провели новый раунд краш-тестов популярных автомобилей, которые можно купить в России официально, а также по параллельному импорту. В испытаниях участвуют китайские автомобили, а также премиум-класс из Европы и Японии.

Среди испытанных машин оказался Chery Tiggo 7, в России известный как Tiggo 7L. Эта удлинённая версия дебютировала весной 2025 года и характеризуется увеличенной длиной кузова по сравнению с моделью Tiggo 7 Pro Max. По результатам тестов Euro NCAP, данный автомобиль получил четыре звезды безопасности, с оценкой защиты водителя и взрослых пассажиров в 80%, детей – в 77%, а безопасность пешеходов – также на уровне 80%. Эффективность систем помощи водителю составила 78%.

Лучшую оценку в новой серии тестов получил электрический кроссовер Zeekr 7X, доступный в России через параллельный импорт. Защита водителя и взрослых пассажиров была оценена в 91%, детская безопасность – 90%, пешеходная – 78%, а работа электронных ассистентов – 83%. В результате Zeekr 7X удостоился максимальных пяти звёзд.

Кроме того, китайская организация C-NCAP протестировала BMW X3, включая популярную в России версию Long. По их оценочной системе, автомобиль показал хорошие результаты: общая защита водителя и пассажиров составила 89,5%, пешеходов – 78,2%, а системы активной безопасности были оценены на 81,3%. Итоговая оценка – пять звезд с 85% от максимума.

Седан Mazda EZ-6, разработанный на базе платформы Changan, набрал 97,1% за защиту водителя и пассажиров, 79,4% за безопасность пешеходов и 88% за эффективность систем помощи водителю. В итоге значение превысило 90%, и модель получила пять звёзд. В России Mazda EZ-6 доступен через параллельный импорт с начальной ценой от 3,9 миллиона рублей.

Новейшие результаты краш-тестов показывают, что среди моделей китайского и совместного производства встречаются качественные автомобили с высоким уровнем безопасности.

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Источник: Autonews