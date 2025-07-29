Штраф за наклейки с нецензурными словами: как это работает

Адвокат Радько: За нецензурную наклейку на авто грозит штраф до 1 тыс. рублей

Водителей, которые размещают на своих автомобилях наклейки с нецензурными фразами, привлекают к ответственности по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Так, ему известны случаи, когда водителей наказывали за подобные наклейки.

«Я видел случай, когда водитель написал на своей машине что-то неприличное про тещу – его выявили и оштрафовали за мелкое хулиганство», – указал адвокат.

Согласно статье 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если действие сопровождается неповиновением законным требованиям сотрудников власти, размер штрафа увеличивается до 1,5-2 тыс. рублей, также возможен арест до 15 суток.

Радько добавил, что применение термина «мелкое хулиганство» в данном случае кажется ему натянутым.

«Если человек выражает свои мысли вслух, это одно, а наклейки – это текст, который надо заметить и прочитать. Вряд ли это можно считать хулиганством», – заключил он.

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Источник: «Газета.Ru»