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Штраф за наклейки с нецензурными словами: как это работает

Адвокат Радько: За нецензурную наклейку на авто грозит штраф до 1 тыс. рублей

Водителей, которые размещают на своих автомобилях наклейки с нецензурными фразами, привлекают к ответственности по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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Так, ему известны случаи, когда водителей наказывали за подобные наклейки.

«Я видел случай, когда водитель написал на своей машине что-то неприличное про тещу – его выявили и оштрафовали за мелкое хулиганство», – указал адвокат.

Согласно статье 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если действие сопровождается неповиновением законным требованиям сотрудников власти, размер штрафа увеличивается до 1,5-2 тыс. рублей, также возможен арест до 15 суток.

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Радько добавил, что применение термина «мелкое хулиганство» в данном случае кажется ему натянутым.

«Если человек выражает свои мысли вслух, это одно, а наклейки – это текст, который надо заметить и прочитать. Вряд ли это можно считать хулиганством», – заключил он.
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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
29.07.2025 
Фото:Depositphotos
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