Скромные чемпионы 90-х: эти машины удивляют своей мощью и сейчас

Названы пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х

В 1990-х годах на рынке появились серийные седаны и универсалы, которые на первый взгляд выглядели обычными, но обладали характеристиками, сопоставимыми с престижными купе. Они сочетали в себе повседневную практичность и отличную динамику. Портал 110km.ru представил самые запоминающиеся модели того времени.

Dodge Spirit был типичным американским седаном среднего размера, однако в 1991 году была выпущена версия R/T с 2,2-литровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы, созданным в сотрудничестве с Lotus. Этот двигатель позволял модели разгоняться до 97 км/ч всего за 5,8 секунды, опережая по этому показателю все другие американские седаны того времени.

Mitsubishi Galant VR-4 стал флагманом спортивной линейки Mitsubishi, разработанным для участия в чемпионате мира по ралли. Он имел полный привод, модернизированную подвеску и двухлитровый турбомотор DOHC с мощностью от 202 до 237 «лошадей». Это был настоящий раллийный болид, адаптированный для использования на обычных дорогах.

В середине 90-х Volvo продемонстрировала, что может выпускать не только безопасные, но и скоростные автомобили. В 1995 году дебютировал лимитированный 850 T-5R с 2,3-литровым турбированным пятицилиндровым мотором мощностью 243 лошадиные силы. Он отличался от обычной модели лишь немного заниженной подвеской и спортивными бамперами, разгоняясь до 97 км/ч за 5,8–6,0 секунды, что является впечатляющим результатом для семейного универсала.

В начале 90-х Mercedes вместе с Porsche разработали 500E, который собирался на заводе Porsche и был оснащен пятилитровым атмосферным мотором V8 мощностью 322 лошадиные силы. Этот седан выделялся модернизированной подвеской и усиленными тормозами, а его разгон до 100 км/ч занимал всего 5,5 секунды, что принесло ему прозвище «волк в овечьей шкуре».

Audi RS2 Avant стал первым универсалом с индексом RS, созданным в сотрудничестве с Porsche. Внешность модели отличалась от Porsche лишь немного измененными бамперами и колёсами. Под капотом находился 2,2-литровый турбированный пятицилиндровый двигатель мощностью 311 «лошадей», полный привод, тормоза Brembo от Porsche 911 и доработанная подвеска, позволяющая разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.

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Источник: 110km