Экспорт бензина из РФ полностью запретили: остановит ли это рост цен на заправках?

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Как новый запрет на экспорт бензина повлияет на цены на АЗС России

Правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа, распространив его на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые ранее могли свободно продавать топливо за границу.

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Ранее ограничения касались только трейдеров и нефтебаз. Эта мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка в период высокого сезонного спроса, особенно во время сельскохозяйственных работ. Решение связано с резким ростом биржевых цен: с начала лета бензин АИ-92 подорожал на 14,8%, а АИ-95 – на 23%, что отразилось и на розничных ценах.

Реакция нефтяных компаний

Несмотря на призывы правительства увеличить поставки на биржу, нефтяные компании не смогли сдержать рост цен. Хотя объемы торгов выросли, котировки продолжали расти, что привело к введению полного запрета на экспорт. По мнению экспертов, это снизит биржевые цены и повысит маржинальность АЗС, но не приведет к снижению розничных цен – возможно, их рост лишь замедлится или остановится. Однако НПЗ потеряют часть доходов из-за отсутствия экспортной выручки.

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Административный цикл и демпферные механизмы

Эксперты отмечают, что на топливном рынке сложился «административный цикл»: регуляторы вводят запреты на экспорт при росте цен, что временно стабилизирует ситуацию, но затем цикл повторяется. Кроме того, с середины июля биржевые цены превысили порог, при котором нефтяники получают демпферные выплаты (компенсацию за продажу топлива внутри страны по сниженным ценам). Из-за сокращения бюджета демпфера компании вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать потери.

Перспективы и сроки действия запрета

Запрет вступит в силу 30 июля и продлится до конца августа. Он направлен на увеличение предложения на внутреннем рынке и снижение ценового давления. Однако эксперты подчеркивают, что Россия экспортирует лишь около 15% производимого бензина, причем часть поставок (например, в страны ЕАЭС) не попадает под ограничения. В долгосрочной перспективе проблема роста цен может вернуться, особенно с учетом сезонных факторов и бюджетных ограничений.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
30.07.2025 
Фото:Depositphotos
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