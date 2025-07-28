#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
28 июля
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
Правительство Подмосковья и «Автодор» обсуждают...
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
28 июля
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
Автодилеры в РФ сокращают сеть: эксперты о...
Интерьер Tank 500
28 июля
Один из самых популярных в России внедорожников обзавелся дизельным двигателем
Tank 500 с дизельным двигателем дебютировал на...

Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на одну зарплату

Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина в Европе

Согласно исследованию РИА Новости, больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Люксембурга, тогда как граждане Молдавии оказались в наименее выгодном положении.

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

В первой половине года цены на бензин в Европе, в основном, снижались, за исключением января и конца июня, когда из-за обострения ближневосточного конфликта нефть резко подорожала, а затем так же быстро подешевела. В результате к концу июня топливо стало дешевле, чем в начале года, почти во всех странах, кроме России, Белоруссии и Казахстана.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Эксперты объясняют рост цен в этих государствах инфляционными процессами, в то время как в Западной Европе инфляция уже практически взята под контроль, и стоимость бензина зависела, в основном, от цен на нефть.

Лидером по доступности бензина стал Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить более 2,8 тысячи литров топлива. Высокие доходы населения и относительно умеренные цены на бензин позволили этой стране опередить Великобританию (2,5 тыс. л), Норвегию, Австрию и Ирландию, где на зарплату можно приобрести свыше 2,2 тыс. литров. Россия заняла 15-ю позицию – ее жителям доступно 1360 л бензина, что в два с половиной раза больше, чем в Молдавии, где средняя зарплата позволяет купить лишь 546 литров.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В абсолютных цифрах самый дешевый бензин оказался в Казахстане – 40 рублей за литр. Россия заняла 2-е место (62,3 рубля), а Белоруссия – третье (69 руб.). При этом самыми дорогими странами для автовладельцев стали Дания (179 руб. за литр), Нидерланды, Греция, Италия и Франция, где цена превышает 160 рублей.

Аналогичная ситуация с дизельным топливом: дешевле всего оно в Казахстане (46,9 руб.), а дороже всего – в Дании (159,7 руб.).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 9
28.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0