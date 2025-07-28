Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на одну зарплату

Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина в Европе

Согласно исследованию РИА Новости, больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Люксембурга, тогда как граждане Молдавии оказались в наименее выгодном положении.

В первой половине года цены на бензин в Европе, в основном, снижались, за исключением января и конца июня, когда из-за обострения ближневосточного конфликта нефть резко подорожала, а затем так же быстро подешевела. В результате к концу июня топливо стало дешевле, чем в начале года, почти во всех странах, кроме России, Белоруссии и Казахстана.

Эксперты объясняют рост цен в этих государствах инфляционными процессами, в то время как в Западной Европе инфляция уже практически взята под контроль, и стоимость бензина зависела, в основном, от цен на нефть.

Лидером по доступности бензина стал Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить более 2,8 тысячи литров топлива. Высокие доходы населения и относительно умеренные цены на бензин позволили этой стране опередить Великобританию (2,5 тыс. л), Норвегию, Австрию и Ирландию, где на зарплату можно приобрести свыше 2,2 тыс. литров. Россия заняла 15-ю позицию – ее жителям доступно 1360 л бензина, что в два с половиной раза больше, чем в Молдавии, где средняя зарплата позволяет купить лишь 546 литров.

В абсолютных цифрах самый дешевый бензин оказался в Казахстане – 40 рублей за литр. Россия заняла 2-е место (62,3 рубля), а Белоруссия – третье (69 руб.). При этом самыми дорогими странами для автовладельцев стали Дания (179 руб. за литр), Нидерланды, Греция, Италия и Франция, где цена превышает 160 рублей.

Аналогичная ситуация с дизельным топливом: дешевле всего оно в Казахстане (46,9 руб.), а дороже всего – в Дании (159,7 руб.).

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Источник: РИА Новости