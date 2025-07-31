Выбор, который может разочаровать: основные проблемы Mazda CX-5

Эксперт Житнухин: запчасти на Mazda CX-5 I поколения дорогие, их трудно найти

Популярный в РФ кроссовер Mazda CX-5 первого поколения имеет ряд проблем, о которых рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он отметил, что одна из наиболее распространенных проблем заключается в неисправностях электропривода зеркал, а также быстрой разрядке аккумулятора и сбоях в работе системы i-stop.

Неисправности могут возникать и с датчиками уровня масла, а также с некоторыми электронными компонентами. В некоторых случаях владельцам приходится заменять электропроводку или элементы электроники из-за неправильной установки стороннего оборудования или после аварийных ситуаций.

Также было замечено, что лакокрасочное покрытие кроссовера уязвимо к повреждениям, особенно в передней части кузова. Несмотря на заявленную надежность конструкции, автоэксперт подчеркнул, что отдельные элементы подвески, такие как стойки стабилизатора и шаровые опоры, часто выходят из строя после пробега в 150-200 тыс. км.

Mazda CX-5

К тому же автомобилисты порой сталкиваются с трудностями в поиске запчастей для этого кроссовера. Оригинальные комплектующие стоят дорого, а замена форсунок двигателя и подбор запасных частей могут привести к значительным затратам, особенно при обращении в официальные сервисные центры.

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Источник: «Газета.Ru»