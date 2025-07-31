Машины этих марок стали самыми популярными: что сейчас покупают россияне

«СберАвто» назвал 10 самых популярных автомобилей в РФ в I полугодии

По итогам первых шести месяцев 2026 года автомобили марок Lada, Kia и Toyota оказались наиболее популярными в России, согласно исследованию, проведенному «СберАвто» и «СберСтрахованием». На долю Lada пришло 12% всех сделок на платформе, а среди популярных моделей выделяются Granta, Vesta и Niva.

Корейские автомобили Kia составили 9% от всех продаж, с самыми востребованными моделями Rio, Ceed и Sportage. Замыкает тройку лидеров Toyota с 7,5% сделок, наибольший интерес вызвали Camry, Corolla и RAV4.

В топ-10 самых популярных автомобильных марок в первом полугодии также присутствуют Hyundai (с моделями Solaris, Creta и Elantra), Volkswagen (Polo, Tiguan и Passat), Nissan (X-Trail, Qashqai и Juke), Ford (Focus, Kuga и Mondeo), Honda (Civic, Accord и Fit), Skoda (Octavia, Rapid и Fabia), а также BMW с моделями X5, 3-Series и X1.

Интересно, что 95% автомобилей, проданных через «СберАвто» в первом полугодии, оказались подержанными, в то время как новые составили только 5%. Средняя стоимость подержанных автомобилей составила 1 миллион рублей, против 1,7 миллиона рублей для новых машин. Медианная сумма автокредита в этот период составила 1,2 миллиона рублей.

«Японские автомобили занимают ведущее место по объему продаж (27% всех сделок), за ними следуют немецкие (18%), корейские (17%), российские (13%) и китайские (8%). Среди подержанных автомобилей наиболее востребованы модели 2012 года», – указывается в исследовании.

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Источник: «Газета.Ru»