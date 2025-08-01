Хорошо знакомый Дастер снова можно купить в России: известна цена

Renault Duster второго поколения из ОАЭ поступил в Россию по цене 2,7 млн рублей

В Россию начали поступать новые кроссоверы Renault Duster второго поколения из ОАЭ. Автомобиль в знакомом россиянам кузове можно привезти примерно за 2 699 300 рублей в течение 15-20 дней.

Поставки осуществляет новосибирская компания, которая предлагает ближневосточную версию Duster с атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. и объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом.

Кроссовер обладает хорошей комплектацией: автоматическим кондиционером, однозонным климат-контролем, кожаным рулем с кнопками, электростеклоподъемниками во всех дверях, бесключевым доступом с ключ-картой, мультимедийной системой с Bluetooth и встроенной навигацией, камерой заднего вида и круиз-контролем с ограничителем скорости.

Renault Duster

Стоит отметить, что аналогичные китайские кроссоверы часто имеют более высокую цену. Например, Haval Dargo в 2024 году начинается от 2 799 000 рублей, внедорожник BAIC BJ40 калининградской сборки – от 3 025 000 рублей, а за Jetour T2 придется отдать не меньше 3 959 000 рублей.

Интерьер Renault Duster

Напомним, в феврале 2021 года Renault Duster второго поколения официально появился на российском рынке, где дилеры предлагали его в пяти комплектациях с пятью силовыми агрегатами по цене от 945 000 до 1 460 000 рублей.

