#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Хорошо знакомый Дастер снова можно купить в России: известна цена

Renault Duster второго поколения из ОАЭ поступил в Россию по цене 2,7 млн рублей

В Россию начали поступать новые кроссоверы Renault Duster второго поколения из ОАЭ. Автомобиль в знакомом россиянам кузове можно привезти примерно за 2 699 300 рублей в течение 15-20 дней.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Поставки осуществляет новосибирская компания, которая предлагает ближневосточную версию Duster с атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. и объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом.

Кроссовер обладает хорошей комплектацией: автоматическим кондиционером, однозонным климат-контролем, кожаным рулем с кнопками, электростеклоподъемниками во всех дверях, бесключевым доступом с ключ-картой, мультимедийной системой с Bluetooth и встроенной навигацией, камерой заднего вида и круиз-контролем с ограничителем скорости.

Renault Duster
Renault Duster
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Стоит отметить, что аналогичные китайские кроссоверы часто имеют более высокую цену. Например, Haval Dargo в 2024 году начинается от 2 799 000 рублей, внедорожник BAIC BJ40 калининградской сборки – от 3 025 000 рублей, а за Jetour T2 придется отдать не меньше 3 959 000 рублей.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Напомним, в феврале 2021 года Renault Duster второго поколения официально появился на российском рынке, где дилеры предлагали его в пяти комплектациях с пятью силовыми агрегатами по цене от 945 000 до 1 460 000 рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 5232
01.08.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+30