Полный привод, автомат, богатое оснащение — отличный кроссовер дешевле «китайца»

В России началась продажа нового кроссовера Chevrolet, который может стать практичной альтернативой многим моделям из Китая. Речь идет о Chevrolet Equinox во внедорожной версии Activ, доступном для заказа из Китая за 2 650 000 рублей.

Компания из Воронежа предлагает модель последнего четвертого поколения, размеры которой составляют 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1667 мм в высоту, с колесной базой 2730 мм. Для сравнения, аналогичный по размерам Chery Tiggo 8 Pro Max доступен по цене от 3 040 000 рублей, а Geely Atlas стоит не менее 3 512 990 рублей.

Покупатель получит кроссовер в версии Activ, который имеет защитный пластиковый обвес, уникальный передний дизайн с вертикальными вставками в решетку радиатора, 17-дюймовые колеса на всесезонных шинах, белую крышу и сиденья с замшевыми вставками.

Согласно фотографиям из объявления, ожидается, что в Россию поступит модель с черно-белой кожаной отделкой интерьера, 11-дюймовой цифровой приборной панелью, 11,3-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контролем, а также с беспроводной зарядкой для смартфона. Помимо этого, в модели предусмотрены такие зимние опции, как подогрев руля и передних сидений.

Все Chevrolet Equinox четвертого поколения оснащены одним и тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью от 175 до 184 л. с. Информация о типе привода и трансмиссии в объявлении отсутствует, но можно предположить, что в версии Activ могут быть полный привод и восьмиступенчатый автомат, тогда как передний привод всегда сочетается с бесступенчатым вариатором.

