Колесо чиркнуло о бордюр? Теперь это не страшно!

Unplugged Performance представила первое неразрушаемое колесо для Tesla

Компания Unplugged Performance представила UP-RW Road Warrior, первое неразрушаемое колесо для Tesla – со сменным защитным кольцом и пожизненной гарантией на замену. Если кольцо сломается, ваше колесо останется целым.

Изготовлено оно из кованого алюминия 6061-T6, – это прочный сплав, представляющий собой дисперсионно-упрочненный алюминий с добавлением магния и кремния. Благодаря впечатляющей грузоподъемности более 950 кг на колесо (обод с шиной), оно не боится выбоин, бордюров и мелких царапин.

Умело интегрированное сменное защитное кольцо для бордюра расположено на внешней кромке обода – по сути, это защитный экран для обода. При ударе шины о бордюр кольцо поглощает удар и может быть заменено без снятия шины.

Два таких защитных кольца стоят 80 долларов (что эквивалентно примерно 6,4 тыс. рублей). А если основной обод погнется или треснет, вы получите пожизненную замену – бесплатно, конечно, при «нормальном использовании», согласно условиям гарантии.

Road Warrior – это система plug-and-play, которая подходит для штатных 19- и 20-дюймовых шин Tesla, без необходимости покупать шины другого размера. Цены на комплект начинаются от 2595 долларов США (208,5 тыс. руб.) для 19-дюймовых и от 2995 долларов США (240,6 тыс. руб.) для 20-дюймовых, включая центральные колпачки и защитные кольца.

Источник: Auto, Motor und Sport

Алексеева Елена
Фото:Unplugged Performance
09.08.2025 
