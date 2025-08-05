#
В России сильно подешевел популярный кроссовер: комплектации и цены

Скидки на кроссовер Jaecoo J7 на российском рынке достигают 330 тыс. рублей

Бренд Jaecoo снизил стоимость своего первого и наиболее популярного кроссовера в России – Jaecoo J7. Все комплектации автомобилей 2024 и 2025 годов выпуска стали дешевле на сумму от 50 до 330 тыс. рублей, что соответствует снижению от 1,7% до 9,2%.

Интересно, что снижение цен на аналогичные комплектации моделей обоих лет оказалось одинаковым. Например, базовая версия Urban 150 с 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра упала в цене на 50 тыс. рублей независимо от года выпуска.

Более богатые комплектации Lifestyle 150 и Ultimate 150 с передним приводом стали дешевле на 150 тыс. рублей, тогда как наибольшее снижение цен наблюдается у полноприводных комплектаций Active 150 – за оба года выпуска на них цены упали на 330 тыс. рублей, а у Supreme-V 2024 года – на 320 тыс. рублей.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Напоминаем, что обновленный Jaecoo J7 доступен в России с сентября прошлого года. Кроссовер получил улучшенный интерьер, увеличенное багажное пространство, встроенный видеорегистратор, функции дистанционного управления, онлайн-сервисы Jaecoo Connect и продвинутую систему полного привода Torque Vectoring.

Интерьер Jaecoo J7
Интерьер Jaecoo J7

Во всех комплектациях Jaecoo J7 оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра и семиступенчатой трансмиссией, однако мощность двигателя варьируется: в переднеприводных версиях Urban и Lifestyle 150 он составляет 150 л. с., а в комплектациях Lifestyle и Ultimate – 186 л. с. В полноприводных вариантах 150-сильный мотор предлагается только для Active 150, тогда как комплектации Active, Supreme и новая Supreme-V комплектуются двигателем на 186 л. с.

Цены на Jaecoo J7 2024 года

  • Urban 150 2WD – 2 909 900 рублей (-50 000 рублей);
  • Lifestyle 150 2WD – 3 059 900 рублей (-150 000 рублей);
  • Lifestyle 2WD – 3 109 900 рублей (-100 000 рублей);
  • Ultimate 150 2WD – 3 259 900 рублей (-150 000 рублей);
  • Ultimate 2WD – 3 309 900 рублей (-150 000 рублей);
  • Active 150 AWD – 3 259 900 рублей (-330 000 рублей);
  • Active AWD – 3 309 000 рублей (-280 000 рублей);
  • Supreme 150 AWD – 3 459 900 рублей (-270 000 рублей);
  • Supreme AWD – 3 509 900 рублей (-270 000 рублей);
  • Supreme-V – 3 689 900 рублей (-320 000 рублей).

Цены на Jaecoo J7 2025 года

  • Urban 150 2WD – 2 959 900 рублей (-50 000 рублей);
  • Lifestyle 150 2WD – 3 109 900 рублей (-150 000 рублей);
  • Ultimate 150 2WD – 3 309 900 рублей (-150 000 рублей);
  • Active 150 AWD – 3 309 900 рублей (-330 000 рублей);
  • Supreme 150 AWD – 3 509 900 рублей (-270 000 рублей).

Источник: Автоновости дня

Лежнин Роман
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 9234
05.08.2025 
Фото:Jaecoo
