Минус 245 тыс. рублей: популярный бюджетный седан еще больше подешевел

Бренд Geely изменил скидки на популярные модели

В России увеличились скидки на седан Geely Emgrand. Стартовая цена модели осталась прежней и составляет 2 179 990 рублей. В то же время размер скидки возрос: ранее она составляла 170 000 рублей, а теперь достигла 245 000 рублей.

Что касается Geely Coolray, стартовая цена составляет 2 794 990 рублей, однако скидка в 120 000 рублей действует только на первую комплектацию, в то время как на остальные комплектации размер дисконта сократился до 60 000 рублей с прежних 120 000 рублей.

Также стало доступнее исполнение Exclusive модели Geely Monjaro, так как размер скидки увеличился до 360 000 рублей, в то время как ранее он составлял 260 000 рублей. Остальные цены остались без изменений: стоимость базовой версии стартует от 4 549 990 рублей, без учета скидки в 260 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: Quto