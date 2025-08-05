#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Минус 245 тыс. рублей: популярный бюджетный седан еще больше подешевел

Бренд Geely изменил скидки на популярные модели

В России увеличились скидки на седан Geely Emgrand. Стартовая цена модели осталась прежней и составляет 2 179 990 рублей. В то же время размер скидки возрос: ранее она составляла 170 000 рублей, а теперь достигла 245 000 рублей.

Рекомендуем
Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

Что касается Geely Coolray, стартовая цена составляет 2 794 990 рублей, однако скидка в 120 000 рублей действует только на первую комплектацию, в то время как на остальные комплектации размер дисконта сократился до 60 000 рублей с прежних 120 000 рублей.

Также стало доступнее исполнение Exclusive модели Geely Monjaro, так как размер скидки увеличился до 360 000 рублей, в то время как ранее он составлял 260 000 рублей. Остальные цены остались без изменений: стоимость базовой версии стартует от 4 549 990 рублей, без учета скидки в 260 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Geely Monjaro
Geely Coolray
Geely Emgrand

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1437
05.08.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0