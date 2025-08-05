Россиянам назвали три простых правила поведения с агрессивными водителями

Президент КПЗА Травин: агрессора на дороге нужно обязательно снимать на видео

Если водитель инициирует драку, то лучше всего снять его действия на видео. Об этом сообщил президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин.

Он отметил, что разумно избегать конфликта, но если угроза реальна, видеозапись с регистратора или мобильного устройства может быть использована для обращения в полицию с требованием привлечь нарушителя к ответственности.

Доказательства в виде видео помогут продемонстрировать агрессивное поведение человека, так как на записи будет слышно, что он говорил или как угрожал.

Травин также рекомендовал вызывать правоохранителей и сохранять осторожность вблизи провокатора.

Он добавил, что согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, человек, который провоцирует драку на дороге, может получить штраф до 1000 рублей или до 15 суток ареста, а такие действия могут рассматриваться как мелкое хулиганство.

Источник: Газета.Ru