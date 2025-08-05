#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Россиянам назвали три простых правила поведения с агрессивными водителями

Президент КПЗА Травин: агрессора на дороге нужно обязательно снимать на видео

Если водитель инициирует драку, то лучше всего снять его действия на видео. Об этом сообщил президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин.

Рекомендуем
Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

Он отметил, что разумно избегать конфликта, но если угроза реальна, видеозапись с регистратора или мобильного устройства может быть использована для обращения в полицию с требованием привлечь нарушителя к ответственности.

Доказательства в виде видео помогут продемонстрировать агрессивное поведение человека, так как на записи будет слышно, что он говорил или как угрожал.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Травин также рекомендовал вызывать правоохранителей и сохранять осторожность вблизи провокатора.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Он добавил, что согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, человек, который провоцирует драку на дороге, может получить штраф до 1000 рублей или до 15 суток ареста, а такие действия могут рассматриваться как мелкое хулиганство.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 276
05.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0