В июле авторынок России удивил экспертов своими показателями

«Автостат»: в РФ в июле 2025 года было продано 120,6 тыс. новых легковых авто

В России в июле было реализовано 120,6 тыс. новых легковых автомобилей, согласно данным экспертов агентства «Автостат».

Это самый высокий ежемесячный показатель в текущем году. Ранее рекордный результат был зафиксирован в апреле, когда продажи составили 102,1 тыс. единиц.

Таким образом, авторынок во второй раз за 2025 год преодолел отметку в 100 тыс. автомобилей. Продажи легковых машин в июле выросли на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было продано 90,1 тыс. автомобилей.

Однако в сравнении с июлем прошлого года, когда объем составил 136,2 тыс. единиц, он снизился на 11%.

Авторынок демонстрирует отрицательную динамику на протяжении первых семи месяцев 2025 года, за этот период было продано 651 тыс. автомобилей, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Автостат