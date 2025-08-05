#
Легендарный УАЗ Хантер будут производить на двух заводах? Проверили слухи

Выяснилось, какие УАЗ Хантер будет производить ульяновский «Автодом»

В соответствии с новыми документами Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), право на выпуск внедорожника УАЗ Хантер имеют как сам УАЗ, так и ульяновская компания «Автодом».

Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

Telegram-канал «Автопоток», изучивший документы, сообщает, что идентификационный номер (VIN) Хантеров от УАЗа начинается с XTT, тогда как автомобили от «Автодома» – с XU6. Последние будут предназначены, в основном, для спецмашин медиков, полицейских и других госучреждений, а также фургонов и аналогичных моделей, выпускаемых в ограниченных количествах.


Также в новом Одобрении типа транспортного средства сертифицирована версия Хантера с распашной дверцей багажника, но, как сообщают инсайдеры, она была заменена на двухстворчатую дверцу с откидным бортом. Таким образом, в документации указаны обе версии внедорожника.

Мы обратились в пресс-службу УАЗ за разъяснениями и получили ответ:

Полный цикл производства модели УАЗ Хантер по-прежнему будет осуществляться только на Ульяновском автомобильном заводе. Одобрение типа транспортного средства партнерской компании "Автодом" касается только специальных версий автомобиля, а также оборудованных по индивидуальным требованиям заказчика.

Напомним, что с ноября прошлого года УАЗ реализует внедорожники Хантер с новым 150-сильным двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который пришел на смену старой версии мощностью 112 л. с. Последние экземпляры автомобилей с этим старым агрегатом больше не производятся и должны покинуть рынок по мере истощения запасов у дилеров.

Лежнин Роман
Фото:УАЗ
05.08.2025 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3