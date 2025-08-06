Роботы-доставщики на УАЗе: посмотрите, как они работают

#
На Ульяновском автомобильном заводе стартовал проект с использованием роботизированных доставщиков, которые занимаются логистикой деталей на территории предприятия. Эта информация была озвучена на официальной странице компании «Соллерс» в социальной сети «ВКонтакте».

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Согласно словам представителей завода, применение беспилотных роботов способствует оптимизации логистических процессов.

В среднем такие автоматизированные тележки осуществляют доставку около 150-170 деталей от центрального склада на сборочный конвейер.

Уточняется, что к концу года на заводе будет внедрено до 10 подобных устройств.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: страница компании «Соллерс» «ВКонтакте»

Ушакова Ирина
Фото:Sollers
06.08.2025 
Фото:Sollers
