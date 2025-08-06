Роботы-доставщики на УАЗе: посмотрите, как они работают

На Ульяновском автозаводе начали трудиться роботы-доставщики

На Ульяновском автомобильном заводе стартовал проект с использованием роботизированных доставщиков, которые занимаются логистикой деталей на территории предприятия. Эта информация была озвучена на официальной странице компании «Соллерс» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно словам представителей завода, применение беспилотных роботов способствует оптимизации логистических процессов.

В среднем такие автоматизированные тележки осуществляют доставку около 150-170 деталей от центрального склада на сборочный конвейер.

Уточняется, что к концу года на заводе будет внедрено до 10 подобных устройств.

Источник: страница компании «Соллерс» «ВКонтакте»