RuStore уже есть на каждом четвертом «китайце»

В России RuStore установили в 300 тыс. автомобильных мультимедиа на базе Android

Согласно информации от пресс-службы RuStore, магазин приложений теперь доступен в 300 тысячах автомобильных мультимедийных систем, работающих на платформе Android.

В заявлении говорится, что RuStore установлен примерно в каждом четвертом автомобиле популярных китайских марок, продаваемых на российском рынке.

Установка приложения возможна на любые автомобили с мультимедийными системами на основе Android. Среди марок, в которых имеется RuStore, Chery, Geely, Haval, Voyah, Lixiang и другие.

Также в RuStore отметили, что среди самых скачиваемых приложений для автовладельцев оказались картографические сервисы «Яндекс» и «2ГИС», а также медиасервисы, приложение «Автодора» и сервисы АЗС.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: пресс-служба RuStore

Ушакова Ирина
Фото:Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
06.08.2025 
Фото:Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
