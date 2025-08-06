В Москве можно будет поучаствовать в тест-драйве грузовиков и спецтехники

На ComAutoTrans состоится первый масштабный тест-драйв коммерческого транспорта

С 19 по 22 августа 2025 года в рамках выставки ComAutoTrans будет организован тест-драйв коммерческого транспорта на специально оборудованной локации площадью 19 000 кв. м.

Выставка

Посетители смогут лично оценить ходовые качества грузовиков и спецтехники от ведущих производителей в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Екатерина Мартынова, директор выставки ComAutoTrans, отметила, что выбор коммерческого транспорта сегодня представляет собой непростую задачу, поскольку возможности для тестирования ограничены.

Она пояснила, что организаторы решили собрать лучшие модели на одной площадке, чтобы профессионалы отрасли и автолюбители имели возможность сравнить их в рабочих условиях.

Что ждет участников?

Посетители выставки смогут проверить технику по следующим параметрам:

Маневренность: змейка, разворот в ограниченном пространстве

Управляемость: парковка в «гараж», тест подвески на неровностях

Проходимость: эстакада (для легкового транспорта и LCV).

Каждый тест-заезд продлится до 5 минут, а записаться на участие можно заранее через сайт выставки.

Кто участвует?

Среди заявленных брендов – МАЗ, Shachman, Sitrak, ГАЗ, Fiat, Lada, Sollers и другие. В тест-драйве будут представлены седельные тягачи, самосвалы, грузопассажирские модели и спецтехника, включая МАЗ-54402L, Shachman X3000 6x6, минивэн Соболь NN 4х4, Валдай 18 и 45, гузопассажирские Kapitan 4х4 Kub и Fiat Ducato L3H2 и автомобиль Lada Granta Kub.

Участие бесплатное по промокоду ZaRulem. Подробности и регистрация – на сайте ComAutoTrans.

Не упустите шанс выбрать технику, которая идеально подойдет для вашего бизнеса!