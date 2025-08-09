Роскошный Lamborghini, принадлежащий россиянину, арестовали во Франции
Таможенная служба Франции провела конфискацию спортивного автомобиля Lamborghini Aventador 2018 года у гражданина России, после чего передала его в Автомобильный музей города Мюлуз, расположенного в регионе Эльзас. Информация об этом появилась на радиостанции Ici.
По сообщениям радиостанции, решение об изъятии Lamborghini было принято из-за санкций Европейского Союза, которые запрещают поставку предметов роскоши в Россию.
Автомобиль перевозился на грузовике из Франции в Германию, его конечным пунктом назначения была Россия, при этом у перевозчика имелись документы на русском языке.
Гийом Гассе, директор музея, отметил, что ранее данный спорткар принадлежал россиянину. Таможенные органы отказались уточнить подробности дела и имя владельца, сославшись на «деликатный характер ситуации».
