Роскошный Lamborghini, принадлежащий россиянину, арестовали во Франции

Во Франции у россиянина конфисковали и выставили в музей Lamborghini Aventador

Таможенная служба Франции провела конфискацию спортивного автомобиля Lamborghini Aventador 2018 года у гражданина России, после чего передала его в Автомобильный музей города Мюлуз, расположенного в регионе Эльзас. Информация об этом появилась на радиостанции Ici.

По сообщениям радиостанции, решение об изъятии Lamborghini было принято из-за санкций Европейского Союза, которые запрещают поставку предметов роскоши в Россию.

Автомобиль перевозился на грузовике из Франции в Германию, его конечным пунктом назначения была Россия, при этом у перевозчика имелись документы на русском языке.

Гийом Гассе, директор музея, отметил, что ранее данный спорткар принадлежал россиянину. Таможенные органы отказались уточнить подробности дела и имя владельца, сославшись на «деликатный характер ситуации».

Lamborghini Aventador

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: французская радиостанция Ici