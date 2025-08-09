#
Роскошный Lamborghini, принадлежащий россиянину, арестовали во Франции

Во Франции у россиянина конфисковали и выставили в музей Lamborghini Aventador

Таможенная служба Франции провела конфискацию спортивного автомобиля Lamborghini Aventador 2018 года у гражданина России, после чего передала его в Автомобильный музей города Мюлуз, расположенного в регионе Эльзас. Информация об этом появилась на радиостанции Ici.

По сообщениям радиостанции, решение об изъятии Lamborghini было принято из-за санкций Европейского Союза, которые запрещают поставку предметов роскоши в Россию.

Автомобиль перевозился на грузовике из Франции в Германию, его конечным пунктом назначения была Россия, при этом у перевозчика имелись документы на русском языке.

Гийом Гассе, директор музея, отметил, что ранее данный спорткар принадлежал россиянину. Таможенные органы отказались уточнить подробности дела и имя владельца, сославшись на «деликатный характер ситуации».

Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: французская радиостанция Ici

Ушакова Ирина
Фото:Lamborghini
09.08.2025 
Фото:Lamborghini
0

Отзывы о Lamborghini Aventador (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Aventador  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Нет (касательно реплики)
Недостатки:
Вся конструкция (кастельно реплики)
Комментарий:
О реплике автомобиля которая собрана в "мастерской" (смех) Тимура Абдульманова. Да это у него даже на мастерскую не похоже, гараж засранный, машина собрана из кусков говна на коленке, чего смеяться то...
+1