BYD Song Plus EV выдержал три (!) удара молнии и не пострадал. Как так?

В Китае электромобиль BYD Song Plus EV стал настоящим громоотводом на дороге

Электромобиль BYD Song Plus EV выдержал подряд три прямых удара молнии во время движения по сервисной зоне в Бэйхае (Гуанси, Китай).

Драматичные кадры с видеорегистраторов соседних авто запечатлели ослепительные вспышки и электрические дуги, бьющие прямо в крышу машины. Несмотря на мощнейшие разряды, водитель, оставшийся внутри, не пострадал, как и все системы автомобиля.

Как сообщает местное издание Sanyan Tech, молния несколько раз поразила область багажника на крыше BYD Song Plus EV. Последующая проверка в дилерском центре показала: критически важная триэлектрическая система (тяговая батарея, электронный блок управления и двигатель) не получила повреждений и не имела признаков короткого замыкания. На крыше были обнаружены лишь два следа от ударов, в то время как остальной кузов остался цел.

Эксперты, опрошенные Sanyan Tech, объясняют спасение водителя и авто феноменом «клетки Фарадея». Герметичный металлический кузов автомобиля направил колоссальный ток молнии по своей поверхности в землю, защитив салон. Специалисты настоятельно рекомендуют в подобных ситуациях не выходить из машины сразу после удара, а дождаться помощи.

Инцидент стал наглядным уроком по безопасности в грозу. Следует немедленно заглушить двигатель и отключить всю электронику (аудио, радио), убрать антенны, плотно закрыть окна и оставаться в авто до окончания грозы, выходя только при прямой угрозе (например, пожаре) и не ранее чем через 30 минут после последнего удара молнии.

