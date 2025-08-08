#
137 л. с., автомат: недорогой кроссовер знакомой марки продается в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2,1 млн рублей

В Россию продолжают поставлять компакт-кроссоверы Chevrolet Trax по параллельным каналам. Новые Chevrolet Trax доступны только по предварительному заказу.

Новый кроссовер Лада — все подробности

Минимальная цена на кроссовер во Владивостоке составляет 2 100 000 рублей, однако информация о конкретной комплектации не уточняется. Судя по фотографиям, эта версия не богатая.

В другом салоне Владивостока аналогичный автомобиль в комплектации LS стоит 2 120 000 рублей.

Более оснащенный вариант с максимальной комплектацией можно заказать за 2 590 000 рублей в Находке, он будет укомплектован литыми дисками, цифровой приборной панелью, кожаным салоном, климат-контролем и мультифункциональным рулем с кожаным ободом.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Кроссовер в исполнении RS с оригинальной решеткой радиатора и черным кожаным салоном с красными вставками можно заказать в Приморье по цене от 2 890 000 до 2 980 000 рублей, без вариантов цветового оформления.

Все версии Chevrolet Trax обладают одинаковой технической начинкой: 137-сильным трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, который работает в паре с традиционным шестиступенчатым автоматом. Привод для всех моделей передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
08.08.2025 
Фото:Chevrolet
